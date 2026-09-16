Reuters: НПЗ у Сирзані та Саратові призупинили роботу після українських атак

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Російські нафтопереробні заводи в Сизрані та Саратові призупинили роботу після українських ударів. Їхній спільний обсяг переробки нафти становить приблизно 15 мільйонів тонн на рік.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в цій галузі.

НПЗ у Сизрані призупинив роботу вчора (він був під ударом того ж дня). Зокрема, там атака пошкодила установку дистиляції сирої нафти АВТ-6 потужністю 17 100 метричних тонн на добу — це 71% від усієї потужності всього заводу.

За даними джерел, завод ремонтуватимуть щонайменше місяць. Друга установка дистиляції сирої нафти заводу, АВТ-5, потужністю 7 100 тонн на добу (29% від загальної потужності обʼєкта) досі на ремонті після атаки дронів у липні.

Саратівський НПЗ зупинився 11 вересня — його теж атакували в ніч проти того ж дня. А 8 вересня підприємство призупиняло роботу після попередньої атаки. Запуск НПЗ планували на 10—11 вересня.