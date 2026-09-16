Рада схвалила угоду про участь України в Європейському оборонному фонді

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Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада України 16 вересня в першому читанні та в цілому схвалила угоду про участь України в Європейському оборонному фонді.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 0390.

Рішення підтримали 312 депутатів. Участь у фонді дозволить українським оборонним компаніям долучатися до спільних з Європейським союзом проєктів — ідеться про розробку нової зброї та інших технологій.

Очікується, що це допоможе українському оборонно-промисловому комплексу розвивати нові технології, збільшувати виробництво та залучати європейське фінансування для спільних проєктів. Також участь у Фонді має поглибити співпрацю України та ЄС в оборонній промисловості.

Угоду про участь України в Європейському оборонному фонді підписали ще 13 липня в Києві.