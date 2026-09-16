Рада схвалила угоду про участь України в Європейському оборонному фонді
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Getty Images / «Бабель»
Верховна Рада України 16 вересня в першому читанні та в цілому схвалила угоду про участь України в Європейському оборонному фонді.
Про це йдеться в картці законопроєкту № 0390.
Рішення підтримали 312 депутатів. Участь у фонді дозволить українським оборонним компаніям долучатися до спільних з Європейським союзом проєктів — ідеться про розробку нової зброї та інших технологій.
Очікується, що це допоможе українському оборонно-промисловому комплексу розвивати нові технології, збільшувати виробництво та залучати європейське фінансування для спільних проєктів. Також участь у Фонді має поглибити співпрацю України та ЄС в оборонній промисловості.
Угоду про участь України в Європейському оборонному фонді підписали ще 13 липня в Києві.
- Сьогодні, 16 вересня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити нову Європейську раду безпеки. Однією з її учасниць має стати Україна.