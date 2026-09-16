Росіяни атакували потяги й маршрутку — є загиблі та постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Пресслужба ДСНС
Російська армія від ранку 16 вересня била по Україні — під ударом були потяги й маршрутки. Внаслідок атак вісім людей загинули, ще понад 20 постраждали.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
Росіяни дроном убили чоловіка в Херсоні. Ще вісім людей постраждали.
На Дніпропетровщині вранці росіяни FPV-дроном вдарили по міжміській маршрутці біля Нікополя. П’ятеро людей загинули, ще семеро поранені.
На Запоріжжі рятувальники витягли 65-річну жінку з пошкодженого будинку.
Росіяни вгатили по локомотиву пасажирського поїзда на Миколаївщині. Пошкоджені залізнична станція і тепловоз, 170 пасажирів евакуювали.
На Сумщині ворог бив КАБами по кількох локаціях — шестеро поранених, серед них дитина. Пошкоджені 12 приватних будинків і дитсадок. В іншому районі поранили підлітка.
Також РФ атакувала електровоз у Ковелі.
В Одесі загинула людина, у місті вирує пожежа. В області теж є постраждала, пошкоджені дах приватного будинку і склад. Під вечір в Одесі через атаку загинула людина.