Нардепи не підтримали законопроєкт про нові штрафи для порушників ПДР
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
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Генеральна прокуратура України
У Верховній Раді не підтримали законопроєкт № 15348, який пропонує збільшити штрафи для водіїв за перевищення швидкості.
Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.
За проголосували 225 нардепів, однак цих голосів не вистачило для ухвалення законопроєкту в першому читанні.
Зараз штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 1 700 гривень. Однак новий законопроєкт пропонує запровадити нову шкалу штрафів:
- понад 20 км/год — 680 гривень;
- понад 40 км/год — 2 040 гривень;
- понад 60 км/год — 2 720 гривень;
- понад 80 км/год — 3 400 гривень.
Окремо хочуть посилити покарання для водіїв, які регулярно порушують швидкісний режим. За пʼять і більше випадків перевищення швидкості протягом року штраф може сягнути 17 тисяч грн.
Законопроєкт розробили спільно з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією, щоб посилити відповідальність за порушення, які призводять до аварій.
- Усе це відбувається на тлі смертельних ДТП. 5 червня в Києві «мерседес» влетів у підземний перехід — загинули двоє поліцейських, ще п’ятеро людей постраждали. 19 серпня авто на швидкості влетіло в зупинку — двоє загиблих і четверо поранених. А за два дні до цього машина в’їхала в літній майданчик закладу. Після цього МВС повернуло на дороги «Фантоми».