У Конгресі США розслідують фінансування весільної вечірки Дональда Трампа — молодшого російським бізнесменом

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donaldjtrumpjr / Instagram

Демократ у Палаті представників США Роберт Гарсія розпочав розслідування фінансових зв’язків Дональда Трампа — молодшого з російським бізнесменом Умаром Кремльовим. Раніше організація ProPublica випустила розслідування, де заявила, що Кремльов частково оплатив весілля сина президента США.

Про це пише Axios.

Гарсія запросив у Трампа-молодшого документи про спілкування з Кремльовим і фінансові записи щодо витрат на весілля, які оплачували іноземці. Він також запитав Трампа-молодшого, чи Кремльов коли-небудь надавав йому «щось цінне в обмін на прихильне ставлення з боку уряду США або інформацію про адміністрацію Трампа».

А в листі до Білого дому, він запитав, чи має Трамп-молодший допуск до секретної інформації, чи розкрив він Білому дому свої звʼязки з Кремльовим і чи повʼязана відсутність президента Трампа на церемонії з участю олігарха.

Axios наголошує: як представник меншості в комітеті Гарсія наразі може лише сподіватися на добровільні відповіді — адміністрація та члени родини Трампа легко можуть проігнорувати такі запити.

Усе зміниться, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників і наступного січня Гарсія очолить Комітет з нагляду: тоді він зможе вимагати від потенційних свідків давати свідчення і надавати документи.

Що каже Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у коментарі Axios, що він «поняття не має, хто такий Умар, ніколи про нього не чув, і він не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося зовсім в іншому місці й в інший день».

«Це була “вечірка після весілля”, організована на їхню честь. Нічого особливого! Я не був присутній на цій вечірці», — додав він.