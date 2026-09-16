Головний рабин: Хасиди, які приїхали в Умань на Рош га-Шана, сплатили рекордні 25 млн грн туристичного збору

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Моше Реувен Асман / Facebook

На святкування Рош га-Шана до Умані цього року приїхало приблизно 50 тисяч паломників-хасидів — завдяки цьому в держбюджет надійшло 25 мільйонів гривень туристичного збору.

Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.

За попередніми підрахунками міської влади, це рекордна сума, і не лише за роки повномасштабної війни Росії проти України. Окрім туристичного збору, паломники також платять за оренду житла, транспорт, харчування та інші послуги.

Головний рабин уточнив, що для окремих паломників поїздка до Умані обходиться в тисячі, а для когось — у десятки тисяч доларів.

Водночас він визнав, що серед паломників є й ті, хто залишає після себе сміття і не поважає місто. За його словами, таку поведінку не можна виправдовувати.

15 вересня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив «Бабелю», що зі 46 000 хасидів-паломників, які прибули в Україну, 14 вересня виїхали 25 000. Хасиди почали вʼїжджати в Україну з 20-х чисел серпня. Найбільша їхня активність спостерігалася з 7 по 10 вересня. Минулого року на свято Рош га-Шана в Умань приїхали майже 40 000 хасидів.