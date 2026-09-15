Воював проти України на боці росіян. Азербайджанця засудили до чотирьох років тюрми
- Автор:
- Світлана Кравченко
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В Азербайджані до чотирьох років увʼязнення засудили громадянина за участь у війні проти України на боці Росії.
Про це повідомляє агентство APA.
Фуада Рафібейлі звинуватили в участі «за межами Азербайджанської Республіки у діяльності збройних формувань, не передбачених законодавством».
Суд встановив, що у 2023 році Рафібейлі вирушив до Росії, звернувся до військкомату та вступив до лав ЗС РФ для участі в російсько-українській війні. На фронті чоловік потрапив у полон до ЗСУ, а через 21 місяць його екстрадували до Азербайджану.
- Цьогоріч у червні в Азербайджані засудили ще двох громадян, які брали участь у бойових діях в Україні на стороні Росії, й одного — за те, що він воював за ЗСУ.