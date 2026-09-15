«Людство не готове до таких масштабних змін». Білл Гейтс підтримав ідею пригальмувати розвиток ШІ

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Jamie McCarthy / Getty Images for Bill & Melinda Gates Foundation

Американський мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що світ може бути неготовим до настільки стрімкого розвитку штучного інтелекту. Він вважає, що людству слід пригальмувати розробку найпотужніших ШІ-систем, щоб встигнути підготуватися до їхніх наслідків.

Про це він сказав в інтервʼю NDTV.

За його словами, ШІ суттєво відрізняється від технологій, з якими він працював раніше, зокрема персональних комп’ютерів та інтернету. Гейтс назвав ШІ «дуже унікальною» та «дуже масштабною» технологією, вплив якої дскладніше контролювати.

Одним з найближчих ризиків він назвав кібератаки. ШІ може допомогти зловмисникам швидше й ефективніше атакувати системи, тому, на думку Гейтса, потрібно паралельно розвивати захисні технології.

«Це той рідкісний випадок, коли інновації можуть бути настільки масштабними та радикальними, що ми до них ще не готові», — заявив підприємець.

Водночас Гейтс не виступає проти розвитку штучного інтелекту загалом. Його фонд нещодавно виділив мільярд доларів на створення доступних ШІ-рішень, які мають допомагати у сфері охорони здоров’я та розширювати можливості людей.