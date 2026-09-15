ДПСУ: Наступного дня після Рош га-Шана з України виїхали 25 000 хасидів
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Пресслужба ДПСУ
Із 46 000 хасидів-паломників, які прибули в Україну на свято Рош га-Шана, учора виїхали 25 000.
Про це повідомив «Бабелю» речник ДПСУ Андрій Демченко.
Зокрема, наступного дня після святкування 14 000 хасидів виїхали через ділянки кордону, що межують з ЄС, ще 11 000 — через Молдову.
Також Демченко додав, що 46 000 хасидів, яких зафіксували на кордоні, — це саме організовані групи. За його словами, в Умані разом з внутрішніми хасидами й тими, хто приїхав раніше, могло бути приблизно 50 000 хасидів-паломників.
Хасиди почали вʼїжджати в Україну з 20-х чисел серпня. Найбільша їхня активність спостерігалася з 7 по 10 вересня. Минулого року на свято Рош га-Шана в Умань приїхали майже 40 000 хасидів.
- Рош га-Шана — це свято Нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Його святкують дві доби, цього року воно припало на 11—13 вересня.
- Хасиди-паломники їдуть в Умань, бо там похований їхній духовний наставник — цадик Нахман з Брацлава. У заповіті він обіцяв заступництво перед Богом і щастя кожному, хто приїде на його могилу на Рош га-Шана і помолиться там.