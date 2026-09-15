З Фінляндії до РФ в обхід санкцій могли вивезти майже на €6 млн товару. Гельсінкі розслідує

Новини

У Фінляндії митна служба розслідує незаконні поставки товару до РФ в обхід європейських санкцій на суму близько €5,9 мільйона.

Про це пише фінський мовник Yle.

Слідство стверджує, що йдеться про компанії зі східної частини Фінляндії: одна відповідала за експортні операції, інша — за зберігання товарів. Експортна компанія в повідомленні до митниці зазначала, що товари відправляють до Казахстану і Туреччини, проте, за даними слідчих, вони опинялись у Росії.

Таким способом у 2022—2023 роках до РФ ці компанії вивезли гідравлічні насоси, двигуни та різні клапани. Це все відбувалось в обхід санкцій, оскільки з липня 2022 року експорт цих товарів до РФ заборонений.

У цій справі фігурують двоє підозрюваних, один з них є відповідачем ще в чотирьох інших справах про порушення санкцій. До кінця року цю справу передадуть у прокуратуру Східної Фінляндії.