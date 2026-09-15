Справу екскомандира львівського «Беркута» повторно закрили — його вважали причетним до вбивств на Майдані

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«Бабель»

Святошинський райсуд Києва повторно закрив справу проти екскомандира львівського батальйону міліції спеціального призначення «Беркут» Ростислава Пацеляка через закінчення строків давності.

Про це із зали суду повідомила кореспондентка «Бабеля».

Суд також відмовив потерпілим у компенсації моральної шкоди.

Справа Ростислава Пацеляка

За даними слідства, 18 лютого 2014 року підрозділ «Беркута» з Львівщини разом з іншими підрозділами застосував фізичну силу, спецзасоби, зокрема світло-шумові гранати виробництва РФ, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на Майдані.

Через це троє людей загинуло і близько 200 дістали поранень, зокрема вогнепальних, різного ступеня тяжкості.

Цю справу розглядали з 2016 року. У 2023 році Пацеляку висунули нові підозри: у перевищенні службових повноважень, теракті, організації тяжких тілесних ушкоджень, а також в умисних убивствах і замахах на вбивство двох чи більше учасників протестів.

У лютому 2024 року справу закрили через те, що сплив термін розгляду. Суддю, який закрив справу, згодом відсторонили від посади, а саму справу відправили на нове слухання.

За інформацією Watchers, Пацеляк вже понад 20 років має російський паспорт та є військовослужбовцем запасу РФ, він літав до Росії після початку російської агресії у 2014 році.