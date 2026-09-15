СБУ запобігла серії терактів, підпалів і замаху на активіста. Підозрювані — ексзаступник голови ДСНС Авер’янов зі спільниками

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Служба безпеки України запобігла серії терактів, підпалів і замаху на громадського активіста. Про підозру повідомили ексзаступнику голови ДСНС і його спільникам.

Про це повідомила СБУ.

Слідство офіційно не називає імен, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Олега Авер’янова, який у 2015—2016 роках був заступником голови ДСНС, а також Дмитра Нікітіна, який очолює Чернігівську обласну організацію партії «Батьківщина».

За даними СБУ, Нікітін перебував за кордоном і звідти дистанційно організовував теракти та підпали на півночі й заході України. Для завдань він і його спільники шукали людей, зокрема через зв’язки в кримінальному середовищі.

Одним із запланованих терактів був підрив будівельного крана біля житлового комплексу в Чернігові. За задумом організаторів, після вибуху кран мав упасти на багатоквартирний будинок і припарковані поруч автомобілі, що могло призвести до численних жертв.

Також група планувала підірвати будівлю ТЦК на Прикарпатті. Для цього виконавці виготовили вибухівку та мали закинути її у вікно адмінбудівлі. СБУ втрутилася в підготовку терактів і впровадила своїх людей в злочинну групу. Правоохоронці створили для організаторів видимість, що заплановані вибухи відбулися.

Після цього, за даними СБУ, Авер’янов доручив підірвати приватні будинки голови та двох суддів Чернігівського апеляційного суду. Йдеться про суддів, які у 2024 році засудили Авер’янова до семи років ув’язнення в справі про викрадення автомобіля.

Також експосадовець ДСНС, за даними слідства, замовив напад на блогера з Чернігівщини. Виконавці мали прострелити йому кінцівки та облити сірчаною кислотою.

Усі злочини вдалося попередити. Фігурантам повідомили про підозри, зокрема в замаху на теракт, замаху на життя та підготовку до руйнації майна суддів шляхом підпалу або вибуху. Фігурантам, що перебувають за кордоном, підозри оголосили заочно. Їх планують оголосити в міжнародний розшук.