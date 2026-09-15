Винищувачі НАТО вперше збили дрон у повітряному просторі Литви

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Винищувачі НАТО збили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Це сталося в Кайшядорському районі, між Каунасом і Кайшядорісом, неподалік села Праткунай.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

За попередніми даними, дрон залетів до Литви з території Білорусі. Спочатку його зафіксували в районі Тракая, після чого він рухався на захід — у напрямку Каунасу.

У відповідь на загрозу з авіабази в Шяуляї піднялися винищувачі союзників НАТО з Італії. Вони знищили безпілотник у повітрі приблизно через 30 хвилин після першого повідомлення про його появу, пише литовське медіа LRT.

На місці падіння знайшли уламки дрона. Територію оточили, там працюють військова поліція, поліція та інші служби. Фахівці мають встановити тип безпілотника, його характеристики. Про постраждалих або руйнування наразі не повідомляли.

Через дрон кільком районам Литви близько опівночі надіслали на мобільні телефони повідомлення про повітряну загрозу. Попередження отримали мешканці Вільнюсу та Вільнюського району, Тракая й Електреная.

Через загрозу тимчасово обмежили роботу Вільнюського аеропорту та повітряний простір над ним. Після скасування попередження роботу аеропорту відновили, однак два рейси — з Анталії та Рейкʼявіка — затримали.