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Польський F-16 ледь не відкрив вогонь по українському МіГ-29 біля кордону під час російської атаки на Україну в ніч проти 30 липня.

Про це розповів командувач ЗС Польщі Іренеуш Новак в інтервʼю Rzeczpospolita.

За словами військового, приблизно о 04:00 30 липня пілот польського F-16 і командування не могли визначити, що за об’єкт рухається біля кордону.

Згодом з’ясувалося, що це був український МіГ-29. Новак припустив, що якби український пілот зайшов у повітряний простір Польщі, міг статися «дружній вогонь».

Тому Польща попросила Україну повідомляти про рух української авіації поблизу кордону. Раніше через українську систему «Віраж» польські військові отримували інформацію лише про російські дрони та ракети.