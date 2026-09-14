ЄС цього тижня представить документ, який встановить мінімальний вік для соцмереж, ігор і ШІ-чатботів

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Європейська комісія 17 вересня запропонує закон ЄС про безпеку дітей в інтернеті (EU KIDS Act), який встановить мінімальний вік для користування соцмережами в усьому Євросоюзі.

Про це пише Politico, журналісти якого отримали в розпорядження частину підготовчих документів.

За даними медіа, пропозиція передбачатиме єдиний для всього ЄС мінімальний вік, а також вимоги, щоб онлайн-продукти від початку розроблялися з урахуванням безпеки дітей.

Речник Єврокомісії Олоф Гіл підтвердив на пресконференції в понеділок, що законопроєкт представлять у четвер.

Нова пропозиція зʼявилася після значного тиску з боку європейських лідерів, зокрема президента Франції Емманюеля Макрона, які вимагають зробити безпеку неповнолітніх у соцмережах одним з головних питань політичного порядку денного. Французький уряд тим часом просуває національний закон, який має обмежити доступ дітей до платформ на кшталт TikTok та Instagram.

Нові правила ЄС поширюватимуться на соцмережі, платформи для обміну відео, онлайн-ігри, а також чатботи та цифрових ШІ-компаньйонів. Водночас вони не стосуватимуться освітніх інструментів. Документи також передбачають певні інструменти для батьків і опікунів.

Пропозиція передбачатиме нову систему контролю, подібну до тієї, що діє в межах Акту про цифрові послуги та Акту про штучний інтелект. Зокрема, компанії сплачуватимуть наглядові збори. Ці ключові закони централізують контроль за найбільшими та найризикованішими компаніями й сервісами на рівні Європейської комісії.

Текст документа ще можуть змінити до офіційного представлення. Після цього його мають погодити з урядами країн ЄС та європейськими законодавцями.

Обмеження соцмереж для дітей

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

Іспанія теж хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, що має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж. Греція заявила, що заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років з 2027 року.

У липні в ЄС заявили, що планують обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років. Їм дозволятимуть використовувати соцмережі впродовж обмеженого періоду і під наглядом дорослих.

14 липня Єврокомісія попросила компанію Meta змінити дизайн соціальних мереж Instagram і Facebook, оскільки він може «викликати залежність». У разі, якщо цього не зроблять, компанії можуть загрожувати штрафи за порушення правил. У лютому Єврокомісія опублікувала аналогічний висновок стосовно TikTok. Там сказано, що він орієнтований на молодих користувачів і використовує дизайн, що викликає залежність.