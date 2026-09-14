FT: Іран просив у Росії вдосконалені дрони «Герань» для війни проти США та Ізраїлю

Новини

Getty Images / «Бабель»

Іран цього року просив Росію надати вдосконалені ударні дрони «Герань», щоб використовувати їх у війні проти США та Ізраїлю.

Про це Financial Times розповіли західні представники служб безпеки та людина, близька до Кремля.

Ідеться про російські дрони, які Москва розробила на основі іранських «Шахедів». Росія почала виробляти «Герані» у 2023 році, постійно вдосконалювала їх, випробовуючи нові модифікації на війні проти України.

Найновіша реактивна «Герань-5», яку Росія, за даними FT, уперше застосувала в січні 2026 року, може розвивати швидкість до 600 км/год, нести до 90 кг вибухівки та долати до 1 000 кілометрів. Для порівняння: перша «Герань-1» мала бойову частину до 20 кг і максимальну швидкість близько 185 км/год.

Нові версії також отримали тепловізійні камери, системи наведення зі штучним інтелектом, російські антени захисту від перешкод і китайські модеми для мережевого зв’язку.

За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, оператор може виявити ціль за допомогою камери та зафіксувати її, після чого дрон автоматично атакує об’єкт. За його словами, майже всі реактивні дрони, які зараз Росія використовує проти України, мають такі камери.

Нові «Герані» значно складніше збивати. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Україна перехоплює приблизно 60% реактивних дронів, тоді як для інших моделей цей показник становить 90–95%.