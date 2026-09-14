Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозри директору НАБУ та близькій до голови САП людині

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Генпрокурор Руслан Кравченко, після того як подав у відставку, заявив, що підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і близькій до керівника САП Олександра Клименка людині.

У своєму зверненні він заявив, що операція «Карфаген» була спрямована не лише проти нього, а її мета — доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ і САП та зрештою — звільнення генпрокурора і зупинка цих справ.

Він ще раз повторив, що під час обшуків у службових приміщеннях Офісу генпрокурора працівники НАБУ і САП начебто отримали доступ до матеріалів справ про їхніх же керівників, працівників і повʼязаних з ними людей. Частину з цих документів нібито скопіювали та викрали. Таких кримінальних проваджень нібито десятки.

Саме тому Кравченко підписав підозру Кривоносу — його підозрюють у підробці документів для отримання хабаря у великому розмірі. Також він стверджує, що нібито керівник НАБУ оформив фіктивне усиновлення, щоб уникнути відповідальності в суді.

Близькій до керівника САП людині, за словами Кравченка, оголосили підозру, бо вона начебто впливала на суддів ВАКС, пропонувала їм хабарі та сприяла ухиленню від мобілізації. Кравченко додав, що раніше президент та самі антикорупціонери стримували його від оголошення підозр цим посадовцям.

Окремо генпрокурор закликав Кривоноса та Клименка подати у відставку, щоб не втягувати «органи й колективи в особистий конфлікт і боротьбу за себе та близьке оточення».

Оновлено 08:55. Президент Володимир Зеленський відреагував на відеозвернення Руслана Кравченка і попросив парламентарів підтримати його звільнення невідкладно. Президент заявив, що у генпрокурора є лише один шлях — звільнення з посади. За словами Зеленського, саме про це він сказав Кравченку на їхній зустрічі.

«Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає», — додав Зеленський.

Оновлено 09:01. Кравченко опублікував підозри, які зареєстрували в ЄРДР. Вони датуються вчорашнім днем. Імʼя близької до керівника САП людини заблюрили.

Оновлено 09:07.

У НАБУ заявили, що заяву генерального прокурора розцінюють як «продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи». У відомстві стверджують, що ця атака розпочалася не сьогодні, а її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли «однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу генерального прокурора».

Там додали, що станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручили. У Бюро також запевнили, що НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генерального прокурора, а всі твердження про нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності.