Росіяни вдарили по потягу і заправці біля пункту пропуску на кордоні з Польщею. Продовжують атакувати Одесу та інші регіони

Новини

Сергій Лисак/Одеська МВА / Telegram

Російський дрон 13 вересня влучив поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині — це не просто продовження її атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери», — наголосив Сибіга.

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш у коментарі «Суспільному» уточнила, що біля пропускного пункту пошкоджені автозаправка і кілька вантажівок. За її словами, ніхто не постраждав, бо люди були в укриттях.

В «Укрзалізниці» додали, що ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому минулося без постраждалих.

Станом на ранок 13 вересня пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» працює у штатному режимі.

Також від ранку росіяни продовжують тероризувати Одесу — там відомо вже про девʼятьох постраждалих. Побиті багатоповерхівки, приватні будинки та інші цивільні об’єкти.

Під ударом і західні області. Зокрема, у Тернополі атаковані підприємство й обʼєкт транспортної інфраструктури, постраждала одна людина. У Стрию на Львівщині є влучання в багатоповерхівку і господарські будівлі біля вокзалу.

На Житомирщині від ударів РФ за добу загинули двоє людей, ще двоє поранені. Пошкоджені будинки, об’єкти паливної та транспортної інфраструктури.

Зранку росіяни вдарили по Івано-Франківщині та поранили одну людину. А на Хмельниччині уламки безпілотника впали на територію підприємства. Про постраждалих не повідомляли.

У Миловому на Херсонщині від ударів БпЛА загинула одна людина. Ще двоє мешканців поранені в Херсоні. Під ударом вранці також був Конотоп на Сумщині — травмовані двоє людей.