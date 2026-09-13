Мадяр скасує заборону на усиновлення дітей одностатевими парами в Угорщині. Її встановив уряд Орбана

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Премʼєр Угорщини Петер Мадяр заявив, що скасує закон, який забороняв одностатевим парам усиновлювати дітей. Він діяв шість років, відтоді як його ухвалила партія колишнього прем’єра Віктора Орбана.

Про це Мадяр сказав на пресконференції, передає Reuters.

До 2020 року одностатеві пари в Угорщині могли усиновлювати дітей, якщо один із партнерів подавав заяву як самотня людина. Після ухвалення закону урядом Орбана такі заявники мали отримувати дозвіл міністра у справах сім’ї. На практиці це зробило усиновлення для одностатевих пар майже неможливим.

Мадяр заявив, що його уряд змінить цю систему. За його словами, рішення про те, чи може людина усиновити дитину, мають ухвалювати не політики, а фахівці, які оцінюватимуть, у яких умовах дитина зможе рости щасливою і гармонійною.

Віктор Орбан, який 16 років очолював уряд Угорщини, проводив політику, спрямовану на обмеження прав ЛГБТК+ людей. За його уряду також заборонили зміну статі в офіційних документах і обмежили поширення в школах матеріалів про гомосексуальність і гендерний перехід.

У квітні Суд Євросоюзу визнав, що угорські правила, які обмежують доступ до ЛГБТК+-контенту, порушують європейське законодавство і стигматизують представників ЛГБТК+.