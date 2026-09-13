Росіяни вночі запустили по Україні понад 400 дронів і «Бандеролі». Усю ніч тероризували Одесу, а зранку атакували західні області

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Українська ППО вночі знешкодила 405 із 453 російських дронів і чотири «Бандеролі». Влучання фіксують у 13 місцях, у семи — впали уламки.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Учора пізно ввечері реактивні БпЛА атакували відділення «Нової пошти» в Одесі — постраждали двоє людей. Уночі від ракетно-дронового удару в місті пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, склади та автівки.

Також в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверхівці, по якій прилетіло напередодні, 12 вересня. Загалом від атаки загинули двоє людей, ще 25 поранені.

Зранку росіяни вдарили по Івано-Франківщині та поранили одну людину. А на Хмельниччині уламки безпілотника впали на територію підприємства. Про постраждалих не повідомляли. Атака на західні області триває.

У Херсоні від ударів дронів уночі та зранку в місті постраждали троє людей. Усіх госпіталізували.