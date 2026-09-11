Bloomberg: Палата представників США наступного тижня голосуватиме за нові санкції проти Росії

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Законопроєкт про нові масштабні санкції проти Росії винесуть на голосування в Палаті представників США вже наступного тижня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело.

Законопроєкт передбачає 100-відсоткові мита для пʼятьох найбільших імпортерів російської нафти й газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, — зокрема, Китаю, Індії та Туреччини.

За тиждень до цього спікер Палати представників Майк Джонсон повідомляв, що документ наразився на опір у Палаті і, найімовірніше, застрягне там щонайменше до проміжних виборів до американського Конгресу 3 листопада.

Частина законодавців побоюється, що нові обмеження можуть спровокувати стрибок світових цін на нафту, а відповідно — і вартості бензину в США. А демократи, зокрема, стурбовані тим, що документ надасть президентові Дональду Трампу нові юридичні підстави для запровадження мит.

Проте, за даними Bloomberg, керівництво Палати представників зрештою вирішило продовжити роботу над законопроєктом, коли повернеться до Вашингтону з проміжного зʼїзду Республіканської партії цього тижня. Для ухвалення рішення знадобиться проста більшість голосів.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії наголосив, що санкції проти Росії потрібно запроваджувати вже зараз, і що США мають інструменти для того, щоб позбавити РФ можливості щодня фінансувати війну проти України.

«Чому ми всі говоримо про санкції, тільки коментуючи, чи підтримає Конгрес США санкційний закон Ліндсі Грема чи ні? Безумовно, треба прийняти при всій повазі передусім до Ліндсі. Він віддав своє життя, захищаючи американські, європейські, українські цінності. І це дуже важливий історичний момент для історії Сполучених Штатів Америки. Прийняти, проголосувати й підтримати цей закон», — заявив Зеленський.