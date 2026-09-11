Нардепа Олександра Юрченка засудили до 9 років тюрми за хабарництво

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Синиця Олександр / УНІАН

Нардепа від «Слуги народу» Олександра Юрченка засудили до 9 років тюрми з конфіскацією майна у справі про хабарництво.

Про це пише антикор Transparency International Ukraine.

Також суд позбавив його права обіймати посади в державній владі й місцевому самоврядуванні на три роки.

Синиця Олександр / УНІАН

За даними НАБУ, влітку 2020 року детектив «під прикриттям» викрив нардепа Олександра Юрченка на організації корупційної схеми. Слідчі стверджують, що депутат через помічника вимагав $13 тисяч за внесення правок у законопроєкт про переробку побутових відходів, а також додаткові $200 тисяч для підкупу членів профільного комітету Ради.

Тоді Зеленський зреагував на інцидент і сказав, що «кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав — сядеш, якщо брав хабар — сядеш».