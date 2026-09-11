Справа про рейдерство в Києві. Нардепу Вадиму Столару призначили заставу в 300 млн грн

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Нардепу Вадиму Столару призначили заставу в 300 мільйонів гривень у справі «Феміда» про рейдерство в Києві.

Це «Бабелю» повідомили в пресслужбі ВАКС.

Пізніше в суді уточнили, що на Столара поклали такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду;

не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;

утримуватися від відвідування приміщень, зазначених в ухвалі слідчого судді;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії покладених обов’язків — до 11 листопада 2026 року.

Оновлено о 16:30. Сам Столар написав, що добровільно прибув за викликом суду. Він запевняє, що не планує переховуватись чи ухилятись від слідства.

Операція «Феміда»

20 серпня НАБУ та САП розповіли про операцію «Феміда», в межах якої викрили злочинну групу, що займалась рейдерством в Києві. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.

Зокрема, восени 2025 року фігуранти у такий спосіб заволоділи підприємством вартістю понад 248 мільйонів гривень. У травні 2026-го намагалися заволодіти обʼєктами вартістю понад 207 мільйонів гривень.

Також вони прагнули отримати контроль над обʼєктом у центрі столиці вартістю понад 500 мільйонів гривень.

Ця операція — продовження справи «Форест Гамп» про легалізацію грошей, які витратили на заставу для ексміністра енергетики Германа Галущенка. Серед фігурантів обох справ — ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра та екснардеп Максим Микитась. Обоє зараз під вартою.