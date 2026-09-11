Справа про рейдерство в Києві. Нардепу Вадиму Столару призначили заставу в 300 млн грн
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Нардепу Вадиму Столару призначили заставу в 300 мільйонів гривень у справі «Феміда» про рейдерство в Києві.
Це «Бабелю» повідомили в пресслужбі ВАКС.
Пізніше в суді уточнили, що на Столара поклали такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду;
- не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання;
- утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;
- утримуватися від відвідування приміщень, зазначених в ухвалі слідчого судді;
- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Строк дії покладених обов’язків — до 11 листопада 2026 року.
Оновлено о 16:30. Сам Столар написав, що добровільно прибув за викликом суду. Він запевняє, що не планує переховуватись чи ухилятись від слідства.
Операція «Феміда»
20 серпня НАБУ та САП розповіли про операцію «Феміда», в межах якої викрили злочинну групу, що займалась рейдерством в Києві. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.
Зокрема, восени 2025 року фігуранти у такий спосіб заволоділи підприємством вартістю понад 248 мільйонів гривень. У травні 2026-го намагалися заволодіти обʼєктами вартістю понад 207 мільйонів гривень.
Також вони прагнули отримати контроль над обʼєктом у центрі столиці вартістю понад 500 мільйонів гривень.
Ця операція — продовження справи «Форест Гамп» про легалізацію грошей, які витратили на заставу для ексміністра енергетики Германа Галущенка. Серед фігурантів обох справ — ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра та екснардеп Максим Микитась. Обоє зараз під вартою.