Українські ракети «Фламінго» вдарили по хімзаводу у Волгограді

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Українські ракети FP-5 «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями США.

Про це повідомили у Fire Point.

Ідеться про підприємство «Волгоградпромпроєкт». Після удару там спалахнула пожежа. Завод працює на російський військово-промисловий комплекс: виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин.

Також в українській оборонній компанії підтвердили удар по логістичному центру Ozon у Саратові.

Зранку моніторингові канали писали про атаку дронів на Саратів, де загорівся НПЗ та логістичний хаб Ozon. Крім того, вибухи чули в Енгельсі Саратовської області, де розташований військовий аеродром.

Учора, 10 вересня, агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що Рязанський нафтопереробний завод у Росії припинив роботу після атаки українських дронів 6 вересня. Після удару 29 липня НПЗ вже зупиняв свою роботу на кілька тижнів.