У Нацгвардії створять Центр рекрутингу іноземців і людей без громадянства
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що в Національній гвардії створять Центр рекрутингу іноземців і людей без громадянства.
Про це він написав у телеграмі.
За його словами, це пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ. Проєкт експериментальний, його невдовзі мають направити на розгляд уряду.
У квітні 2025 року Кабмін ухвалив постанову про залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом. Було розширено повноваження Центру рекрутингу іноземців і осіб без громадянства, центрів рекрутингу ЗСУ і ТЦК щодо здійснення заходів з перевезення кандидатів на службу з-за кордону в Україну.
- 20 серпня 2024 року парламент ухвалив закон, за яким іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство.