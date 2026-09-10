У Нацгвардії створять Центр рекрутингу іноземців і людей без громадянства

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що в Національній гвардії створять Центр рекрутингу іноземців і людей без громадянства.

Про це він написав у телеграмі.

За його словами, це пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ. Проєкт експериментальний, його невдовзі мають направити на розгляд уряду.

У квітні 2025 року Кабмін ухвалив постанову про залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом. Було розширено повноваження Центру рекрутингу іноземців і осіб без громадянства, центрів рекрутингу ЗСУ і ТЦК щодо здійснення заходів з перевезення кандидатів на службу з-за кордону в Україну.