Голова НБУ Пишний заперечив, що бізнесмена Веселого призначили в Сенс Банк за його порадою

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Андрій Пишний / Facebook

Голова Національного банку Андрій Пишний заперечує, що «смотрящого від ОП» Василя Веселого призначили на посаду в Сенс Банк після його поради.

Про це він написав у своєму фейсбуку.

«Категорично заперечую надання будь-яких рекомендацій з кадрових питань Наглядовій раді Сенс Банку. Я не надавав жодних рекомендацій щодо призначення Василя Веселого радником Наглядової ради, не презентував його Наглядовій раді, не надавав вказівок членам Наглядової ради щодо цього або будь-яких інших кадрових рішень і не здійснював жодного тиску на голову чи членів Наглядової ради «Сенс Банку», — йдеться в пості.

При цьому факту знайомства з Веселим він не відкидає.