Голова НБУ Пишний заперечив, що бізнесмена Веселого призначили в Сенс Банк за його порадою
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Андрій Пишний / Facebook
Голова Національного банку Андрій Пишний заперечує, що «смотрящого від ОП» Василя Веселого призначили на посаду в Сенс Банк після його поради.
Про це він написав у своєму фейсбуку.
«Категорично заперечую надання будь-яких рекомендацій з кадрових питань Наглядовій раді Сенс Банку. Я не надавав жодних рекомендацій щодо призначення Василя Веселого радником Наглядової ради, не презентував його Наглядовій раді, не надавав вказівок членам Наглядової ради щодо цього або будь-яких інших кадрових рішень і не здійснював жодного тиску на голову чи членів Наглядової ради «Сенс Банку», — йдеться в пості.
При цьому факту знайомства з Веселим він не відкидає.
- Василь Веселий був радником керівника Сенс Банку, УП називала його «наглядачем» від Офісу президента. У травні журналісти опублікували розслідування, де зачитували розшифровку начебто раніше невідомої частини «плівок Міндіча». Із цих записів випливало, що наглядову раду Сенс Банку сформували фігуранти справи «Мідас».
- Після публікації розслідування Володимир Зеленський заявив, що Сенс Банк необхідно приватизувати вже цього року. Наглядова рада Сенс Банку згодом заявила, що не знайшла порушень у перевірці операцій фігурантів «плівок Міндіча» й анонсувала зовнішній аудит.