ЗСУ атакували три російські кораблі в Новоросійську

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Сили оборони України 9 вересня атакували три російські кораблі, які базувалися в Новоросійську Краснодарського краю РФ. Також українські військові били по мазутних сховищах у місті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Після аналізу додаткової інформації у Генштабі уточнили, що влучили у малий морський тральник «Железняков», фрегат «Адмирал Ессен», озброєний крилатими ракетами «Калібр», і великий десантний корабель «Петр Моргунов», який може перевозити військових і техніку.

Тральник — це спеціальний військовий корабель, призначений для пошуку, виявлення та ліквідації морських мін, а також для проведення інших суден замінованими шляхами.