ЗСУ атакували три російські кораблі в Новоросійську
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Сили оборони України 9 вересня атакували три російські кораблі, які базувалися в Новоросійську Краснодарського краю РФ. Також українські військові били по мазутних сховищах у місті.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Після аналізу додаткової інформації у Генштабі уточнили, що влучили у малий морський тральник «Железняков», фрегат «Адмирал Ессен», озброєний крилатими ракетами «Калібр», і великий десантний корабель «Петр Моргунов», який може перевозити військових і техніку.
Тральник — це спеціальний військовий корабель, призначений для пошуку, виявлення та ліквідації морських мін, а також для проведення інших суден замінованими шляхами.
- За останню добу українські військові вдарили по восьми об’єктах інфраструктури РФ, які працюють на війну проти України. Зокрема, били по морському порту в Дагестані, повідомляв зранку президент Володимир Зеленський.