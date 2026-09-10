У Люксембурзі ексгумували прах Марії Федак — матері дружин лідерів ОУН Коновальця і Мельника. Її перепоховають в Україні

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Богдан Червак / Facebook

У Люксембурзі на цвинтарі «Боневуа» 10 серпня відбулася ексгумація праху Марії Федак — матері дружин провідників ОУН Софії Мельник і Ольги Коновалець.

Про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.

Він розповів, що Марія Федак була дружиною видатного львівського адвоката Степана Федака і матірʼю вісьмох дітей, яких виховувала «в дусі безкомпромісного націоналізму».

«Доля повʼязала Марію з найважливішими постатями українського XX століття: її донька Ольга вийшла заміж за засновника ОУН Євгена Коновальця, а молодша Софія пов’язала своє життя з його наступником — Андрієм Мельником», — зазначив Червак.

Марія разом із родиною доньки Софії переїхала в Люксембург під час Другої світової війни. Там вона і померла.

Богдан Червак / Facebook

Червак додає, що її могила на міському цвинтарі «Боневуа» стала сакральним місцем для Андрія та Софії Мельників. Голова ОУН, мовляв, дуже поважав свою тещу, «вважаючи її втіленням шляхетної української матері, яка віддала все заради майбутнього України».

Коли в 1964 році помер сам Мельник, його поховали поруч з Марією, а через кілька десятиліть, у 1990-му, там же поховали й Софію Федак.

«Протягом майже шістдесяти років ця скромна родинна могила на люксембурзькому цвинтарі «Боневуа» — де пліч-о-пліч спочивали Марія Федак, Андрій та Софія Мельники — залишалася місцем паломництва українців з усього світу. Проте ідея повернути лідерів визвольних змагань на рідну землю ніколи не згасала», — розповів керівник Організації українських націоналістів.

Тепер Марію Федак перепоховають у Львові поруч із чоловіком Степаном.