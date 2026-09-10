Четверо людей постраждали через атаку РФ на АЗС у Києві. Що відомо про атаки в інших містах

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Четверо людей постраждали через російську атаку на АЗС у Голосіївському районі Києва. Також відомо про наслідки атак на Київщині та у Дніпрі.

Про це повідомили ДСНС, мер Києва Віталій Кличко та Дніпропетровська ОВА.

На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також загорілися дизельні генератори та 8-поверхова нежитлова будівля.

На Київщині через ранкову атаку одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Є руйнації у Бучанському, Фастівському й Обухівському районах.

У Бучанському районі пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа на відкритій території. У Фастівському районі уламки пошкодили будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Жінка отримала осколкове поранення.

За попередньою інформацією, в Обухівському районі внаслідок атаки загинула людина, ще одна — травмована. Виникла пожежа на одному зі складів.

Також Росія атакувала Дніпро. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень. Пошкоджене підприємство харчової промисловості.