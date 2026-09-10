WSJ: Радники Трампа припускають, що війна з Іраном може тривати до кінця його президентського терміну

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Ключові радники президента США Дональда Трампа приватно обговорювали з ним можливість того, що війна з Іраном триватиме до кінця його каденції — до січня 2029 року.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

За даними видання, про такий сценарій з Трампом говорили, зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Вони попереджали, що Тегеран може продовжувати опір американському тиску, попри морську блокаду й економічні санкції.

Це суперечить публічним заявам Трампа. У середу, 9 вересня, він сказав журналістам, що війна завершиться «негайно» після проміжних виборів у листопаді, оскільки Іран «більше не зможе триматися».

Війна триває вже сьомий місяць і забрала життя 18 американських військовослужбовців. Тривалий конфлікт може виснажувати американські військові ресурси та надалі впливати на світові ціни на нафту. Середня ціна бензину у США в середу становила $4,22 за галон — проти $4,01 місяць тому і $3,19 рік тому.

Трамп прагне швидко завершити війну, але водночас підтримує довгострокову економічну блокаду Ірану. США використовують морську блокаду та санкції, щоб змусити Тегеран відмовитися від ядерної програми. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цю стратегію «Операцією економічний вигнанець» і представив її як альтернативу масштабним бойовим діям.

У Білому домі заявили, що Трамп «знищив військові можливості Ірану» та завдає серйозної шкоди його економіці. «Тільки президент Трамп знає, що він робитиме і коли», — сказала речниця Білого дому Олівія Вейлз.

Американські військові готуються до тривалої присутності на Близькому Сході. Пентагон уже продовжив розгортати частину військ у регіоні до 2027 року. Ідеться приблизно про 50 тисяч американських військових, зокрема підрозділи протиповітряної оборони, розміщені в країнах Перської затоки. Восени до регіону має вирушити вже третій підрозділ морської піхоти.

Експерти вважають, що морська блокада навряд чи змусить Іран швидко капітулювати. На їхню думку, якщо Вашингтон справді розраховує на цей інструмент, йому доведеться бути готовим до тривалої облоги.

Тривала війна також може стати проблемою для республіканців напередодні президентських виборів 2028 року. Венс і Рубіо вважаються потенційними кандидатами на посаду президента від Республіканської партії, хоча обидва поки що не заявляли про намір балотуватися.