Росіяни атакували склад дитячих іграшок у Києві та потяг на Сумщині. Є постраждалі
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Російська армія від ранку 9 вересня продовжила атакувати Україну. Внаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
На Сумщині російські безпілотники двічі атакували дизель-потяг, постраждали 10 людей. Загорілися локомотив і пасажирський вагон.
На Херсонщині дві людини загинули та 11 поранені. Пошкоджені приватні будинки, бібліотека, навчальний заклад, магазин і автомобілі.
На Полтавщині російський БпЛА атакував Миргородський район, троє людей постраждали.
Кількість постраждалих внаслідок атаки на пасажирський потяг в Ізюмському районі на Харківщині зросла до восьми. Росіяни також вдарили по Київському району Харкова.
У Києві одна загибла та 14 постраждалих внаслідок сьогоднішніх атак, серед них — двоє дітей. Також росіяни вдарили по складу KIDDISVIT, де були дитячі іграшки.