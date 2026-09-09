McDonaldʼs поки що не працюватиме в Україні під час жовтого рівня тривоги, проте в компанії розглядають різні сценарії.
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
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wikimedia.org
Ресторани McDonaldʼs поки що не будуть працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги в Україні.
Про це повідомила пресслужба компанії для Інтерфакс-Україна.
Компанія зараз детально аналізує нову систему розподілу рівнів тривоги і чи зможе ресторан бути убезпеченим під час жовтого рівня загрози. Загалом в Україні всі ресторани McDonaldʼs тимчасово призупиняють свою роботу під час тривоги, щоб працівники та гості закладу могли пройти в укриття.
Про ідею розділити повітряну тривогу на два рівні залежно від загроз у Києві стало відомо ще 2 вересня — з 6 вересня вона запрацювала автоматично. Жовтий рівень повідомлятиме про загрозу дронів, а червоний — про загрозу ракет, дронів і ракет разом або масовану атаку дронами.
Під час жовтого рівня працюють держструктури, органи місцевого самоврядування та інші важливі економічні й соціальні обʼєкти. Бізнеси самі обирають, працювати їм чи ні.