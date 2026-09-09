Суд ЄС відмовив Угорщині у спробі заблокувати допомогу Україні — цього вимагав ще попередній уряд

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Суд Європейського Союзу відхилив позов попереднього уряду Угорщини, який намагався заблокувати спрямування Україні доходів від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

Про це пише Euronews.

Угорщина за попереднього уряду Віктора Орбана минулого року звернулася до Суду Європейського Союзу з вимогою скасувати рішення Ради ЄС, за яким процентні доходи від заморожених активів Центрального банку Росії спрямовували Україні через Європейський фонд миру (EPF) — головний інструмент ЄС для військової допомоги.

Уряд Орбана стверджував, що Європейський фонд миру порушив законодавство ЄС, проігнорувавши угорське вето на тій підставі, що Угорщина не була «державою-членом, яка робить внески». Угорщина заявляла про порушення принципів рівності держав-членів, оскільки одну з них «необґрунтовано і без правових підстав» позбавили права голосу.

Суд постановив, що це питання не належить до юрисдикції судової системи ЄС і відхилив позов. Суд дійшов висновку, що оскаржуване рішення є стратегічним вибором у межах Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС — сфери, яка значною мірою захищена від судового перегляду.

Що передувало

У період із 2022 до 2024 року ЄС мобілізував €6,1 мільярда в межах Європейського фонду миру для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України. У 2024 році ЄС вирішив збільшити фінансову стелю Європейського фонду миру на €5 мільярдів, створивши спеціальний Фонд допомоги Україні. Таким чином, загальна сума фінансової підтримки, виділеної через Європейський фонд миру, становить €11,1 мільярда.

Попередній уряд Угорщини на чолі з Орбаном підтримував тісні зв’язки з Москвою та регулярно блокував допомогу Україні.

Відтоді політична ситуація змінилася. Після парламентських виборів у квітні новий уряд Угорщини переглянув зовнішньополітичну доктрину країни, яка тепер визначає Росію як загрозу. 8 вересня Будапешт вислав десятьох російських дипломатів через «неприйнятну діяльність». Це рішення Москва оперативно засудила.