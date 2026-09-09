Автори «Південного парку» заявили, що перейменовують серіал на «Південну Америку» — так вони тролять Трампа

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Автори анімаційного серіалу «Південний парк» заявили, що тепер він матиме назву «Південна Америка». Так вони вирішили висміяти останні перейменування президента США Дональда Трампа.

«Надихнувшись хоробрістю і патріотизмом Apple та Google, ми змінюємо назву «Південний парк» на «Південна Америка», — йдеться в заяві творців серіалу Метта Стоуна і Трея Паркера.

Новина зʼявилась на тлі того, що в серпні Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка, а торік розпорядився називати Мексиканську затоку Американською затокою.

За день до оголошення «Південного парку» Трамп опублікував відео, створене штучним інтелектом, на якому він замінює слово Mexico на America на табличці Welcome to New Mexico.

«Південний парк» і Дональд Трамп

«Південний парк», який виходить із 1997 року, регулярно висміює президента США протягом обох його президентських термінів. Його творці, Стоун і Паркер, неодноразово ставали об’єктами критики з боку Трампа, Білого дому та прихильників MAGA через жарти про президента.

Під час 27-го сезону Білий дім назвав «Південний парк» «четвертосортним» шоу, яке «тримається на волосині» та використовує невдалі ідеї у відчайдушній спробі привернути увагу. Це сталося після епізоду, в якому Трампа зобразили оголеним у ліжку із Сатаною.

Після перемоги в категорії «Найкраща анімаційна програма» в неділю «Південний парк» також опублікував зображення вигаданого Дональда Трампа зі словами: «Нарешті ти отримав свою «Еммі».