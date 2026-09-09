OpenAI заявила, що розв’язала одну з найскладніших задач математики

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Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, заявила, що за допомогою нової моделі штучного інтелекту розвʼязала одну з найскладніших задач математики — рівняння Нав’є—Стокса.

Про це компанія повідомила у своїй заяві.

Рівняння Нав’є—Стокса вважають одними з найскладніших нерозв’язаних задач сучасної математики. Математичний інститут Клея у 2 000 році запропонував по мільйону доларів за правильне розв’язання кожної із семи задач.

До заяви OpenAI розв’язати вдалося лише одну з них. Водночас в OpenAI наголосили, що не претендують на мільйонну премію. Однак обчислили, що якби математичні розрахунки сплачували за тарифами компанії, їхня вартість становила б приблизно $10 мільйонів.

Для роботи над рівнянням компанія використала внутрішню модель штучного інтелекту, потужнішу за найновішу модель — GPT-6 Astra. ШІ-моделі обмінялися майже трьома мільйонами повідомлень і використали 130 мільярдів токенів — частин тексту і коду, які використовує ШІ під час роботи.

Однак професор Нью-Йоркського університету Трістан Бакмастер заявив, що разом із математиком Левентом Альпоге вважає, начебто OpenAI використала їхній прогрес, адже математики використовували один з інструментів ШІ під час розрахунків.

В OpenAI заперечили ці звинувачення. Компанія назвала роботу Бакмастера та Альпоге «одночасним дослідженням» і заявила, що не бачила їхніх напрацювань у жодній формі до моменту їхньої публікації у відкритому доступі.

Водночас остаточне підтвердження повного розв’язання задачі має пройти математичну перевірку. Саме правильне розв’язання, яке відповідає умовам Математичного інституту Клея, може претендувати на премію.