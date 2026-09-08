З музею Ренуара у Франції викрали чотири картини вартістю €9 млн. Дві з них знайшли в саду

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Musée Renoir

У ніч проти 8 вересня двоє невідомих проникли до музею імпресіоніста Пʼєра-Огюста Ренуара в місті Кань-сюр-Мер на півдні Франції та викрали чотири картини.

Про це пишуть французькі медіа TF1 та BFM із посиланням на поліцію.

Камери відеоспостереження зафіксували, як двоє чоловіків проникли до музею та вирізали чотири картини. Спрацювала сигналізація, і через пʼять хвилин приїхали поліцейські.

Зловмисникам вдалося втекти, але під час втечі вони залишили дві викрадені картини в саду. Їх повернули до музею.

За даними французької газети Nice-Matin, усі викрадені картини — роботи Ренуара. Їхню вартість оцінюють у €9 мільйонів.

Одна з них, за даними медіа, — «Коко читає» (1905 року), на якій зображено сина Ренуара з довгим світлим волоссям.

Musée Renoir

У музеї в маєтку Ле-Коллет, де Ренуар провів останні роки свого життя, зберігаються 13 його картин. А також роботи інших відомих художників, зокрема Арістіда Майоля, Пʼєра Боннара та Рауля Дюфі.

Грабіжників наразі розшукують. Музей закрили для відвідувачів на невизначений термін.