Зеленський цього місяця хоче зустрітися з Трампом — говоритимуть про антибалістичні ракети

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Президент Володимир Зеленський розраховує зустрітися з лідером США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня — говоритимуть про антибалістичні ракети.

Про це він заявив 8 вересня під час спілкування з журналістами.

Зеленський заявив, що під час візиту в Україну американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер отримали детальну інформацію про необхідні Україні антибалістичні ракети та строки їх постачання.

Також Зеленський зазначив, що «ми рухаємось до тристороннього формату». Деталей він не розкривав. Але додав, що наступна тристороння зустріч може відбутися в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині.​

На зустрічі планують обговорити питання енергетики та експорту зерна. ​Головним пріоритетом президент назвав гуманітарний напрям, передусім обмін полоненими. Україна наполягатиме на збільшенні кількості та пришвидшенні обмінів.