Зеленський цього місяця хоче зустрітися з Трампом — говоритимуть про антибалістичні ракети
- Автор:
- Ольга Березюк
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Президент Володимир Зеленський розраховує зустрітися з лідером США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня — говоритимуть про антибалістичні ракети.
Про це він заявив 8 вересня під час спілкування з журналістами.
Зеленський заявив, що під час візиту в Україну американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер отримали детальну інформацію про необхідні Україні антибалістичні ракети та строки їх постачання.
Також Зеленський зазначив, що «ми рухаємось до тристороннього формату». Деталей він не розкривав. Але додав, що наступна тристороння зустріч може відбутися в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині.
На зустрічі планують обговорити питання енергетики та експорту зерна. Головним пріоритетом президент назвав гуманітарний напрям, передусім обмін полоненими. Україна наполягатиме на збільшенні кількості та пришвидшенні обмінів.
- Раніше Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорювали передачу ліцензій на виробництво протибалістичних систем ППО в Україні. І, за словами Зеленського, Трамп поставився до цієї ідеї позитивно. Лідери G7 у спільній заяві за підсумками саміту сказали, що готові розглянути передачу Україні ліцензій, які допоможуть їй виробляти власні ракети-перехоплювачі та іншу зброю. А Bloomberg з посиланнями на джерела писав, що Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.