У Києві затримали чоловіка, який на минулому тижні стріляв у директора клініки репродуктології
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
пресслужба поліції Києва
Поліцейські в Києві затримали чоловіка, який 3 вересня влаштував стрілянину у Святошинському районі та впритул стріляв у директора клініки репродуктології.
Про це повідомила поліція Києва.
Через стрілянину 71-річний чоловік отримав численні вогнепальні травми. Він перебуває у реанімації у важкому стані.
Поліція розслідує замах на вбивство. Слідчі дії тривають.
Раніше у телеграм-каналах писали, що стрілянина сталася біля лікарні поблизу станції метро «Житомирська». У поліції повідомили, що як тільки директор клініки вийшов з автівки, нападник вистрелив в нього понад 20 разів.