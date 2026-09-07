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Anna Gvozdiar﻿ / Facebook

Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони України Євгенія Хмари з питань оборонно-промислового комплексу та експорту.

Про це написав постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Вона вже була заступницею міністра оборони з липня 2025 року по січень 2026-го. З вересня 2023 року по липень 2025-го Гвоздяр обіймала посаду заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Anna Gvozdiar﻿ / Facebook

З 2020 року вона працювала директоркою благодійного фонду Сергія Притули.