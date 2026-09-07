Росія закриє генконсульство Німеччини в Санкт-Петербурзі та філії Інституту Гете

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Росія припиняє роботу генерального консульства Німеччини в Санкт-Петербурзі та філії Інституту Гете на території країни. Це роблять у відповідь на те, що Німеччина закрила генеральне консульство Росії в Бонні та «Російський дім» у Берліні.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії.

Консульство у Санкт-Петербурзі має припинити роботу до 18 вересня, до цієї ж дати всі співробітники повинні покинути Росію. Культурним центрам Гете та їхнім співробітникам дали час до 13 вересня.

Що передувало

Вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою і детонатором. Згодом з’ясувалося, що дрон врізався в літак, але не здетонував — вибухівка відвалилася від удару, а безпілотник випадково виявили лише через чотири години.

1 вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в інциденті. Через це Берлін розірве договір з «Російським домом», посилить контроль за росіянами, які в’їжджають у країну, і закриє генеральне консульство Росії в Бонні.

Також у Німеччині після інциденту в аеропорту Лейпцига планують створити комплексну систему захисту від диверсій та гібридних атак. План безпеки, який розробляє Міністерство внутрішніх справ, складається з кількох напрямів.