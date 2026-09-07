У Німеччині планують перетворити завод Volkswagen на оборонне підприємство. Там вироблятимуть системи ППО
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Cesar Salazar / Unsplash
У німецькому Оснабрюку автомобільний завод компанії Volkswagen перепрофілюють на обʼєкт оборонного виробництва.
Про це повідомили на сайті Volkswagen Group.
Нижня Саксонія та ізраїльський інвестор Aurelius придбають завод і в найближчі роки перетворять його на підприємство оборонної промисловості.
Першим проєктом на підприємстві має стати виробництво систем протиповітряної оборони ізраїльського виробника Rafael. Ключові умови угоди узгодили 7 вересня. Найвідомішим продуктом Rafael є ізраїльська система протиракетної оборони «Залізний купол». У Німеччині, зокрема, до концерну входить виробник ручних протитанкових гранатометів Dynamit Nobel Defense.
- Система «Залізний купол» — ізраїльська пересувна система протиповітряної та протиракетної оборони. Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети й артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 кілометрів. Також вона може збивати безпілотники.