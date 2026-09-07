Українські військові вдарили по НПЗ в Рязанській області РФ, Пермському краї і Татарстані

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Українські військові вдарили по НПЗ у Рязанській області Росії, а також у Пермському краї і в Татарстані.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Крім того, Сили оборони України вдарили по базі ударних дронів у Курській області та по цілі в акваторії Чорного моря.

Зранку OSINT-канали писали про вибухи під час атаки безпілотників у Ростові, Пермі, а також на авіабазі в Таганрозі.

Крім того, у Сочі повторно загорілася нафтобаза, яку українські військові атакували ще 4 вересня. Повітряна тривога в місті не оголошувалася. Водночас у тимчасово окупованому Маріуполі вночі після атаки виникла пожежа в ТЦ «Галактика», повідомляли монітори.