McDonaldʼs скорочує меню в деяких ресторанах України
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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wikimedia.org
У мережі ресторанів McDonaldʼs в Україні деякі позиції меню можуть бути тимчасово недоступними через затримки в постачанні. Причиною в компанії називають часті та тривалі повітряні тривоги.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба McDonald’s в Україні.
«Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах», — зазначили в компанії.
У McDonaldʼs додали, що працюють разом із логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів.
Актуальне меню конкретного закладу можна перевірити в застосунку McDonaldʼs, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів з доставки. На офіційному сайті мережі також доступне меню та інформація про ресторани.
- Тим часом Київ запасається продуктами і водою на випадок тривалих відключень і надзвичайних ситуацій.