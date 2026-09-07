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Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америка.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США заявив, що нова назва була б «престижнішою та красивішою» для штату. Також Трамп звинуватив Нью-Мексико в масштабних фальсифікаціях на виборах.

«Багато хто пропонував змінити назву Нью-Мексико — одного зі штатів, де найчастіше трапляються фальсифікації на всіх виборах, — на Нью-Америка. Це значно престижніше й гарніше для жителів цього потенційно неймовірного штату. Воу, мені це подобається», — написав Трамп.

Свою ідею президент супроводив відео, згенерованим ШІ: на ньому Трамп, танцюючи, змінює напис на дорожньому знаку на «Нью-Америка». А ще в Truth Social президент заявив, що Місяць «належить США», опублікувавши зображення супутника з американським прапором і написом «Місяць — наш».