Трамп запропонував перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америка
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америка.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Президент США заявив, що нова назва була б «престижнішою та красивішою» для штату. Також Трамп звинуватив Нью-Мексико в масштабних фальсифікаціях на виборах.
«Багато хто пропонував змінити назву Нью-Мексико — одного зі штатів, де найчастіше трапляються фальсифікації на всіх виборах, — на Нью-Америка. Це значно престижніше й гарніше для жителів цього потенційно неймовірного штату. Воу, мені це подобається», — написав Трамп.
Свою ідею президент супроводив відео, згенерованим ШІ: на ньому Трамп, танцюючи, змінює напис на дорожньому знаку на «Нью-Америка». А ще в Truth Social президент заявив, що Місяць «належить США», опублікувавши зображення супутника з американським прапором і написом «Місяць — наш».
- Трамп уже не вперше береться за географічні назви. Нещодавно він запропонував перейменувати Ормузьку протоку на протоку Трампа, а озеро Онтаріо забажав переназвати озером Америка. До цього він змінив назву Мексиканської затоки на затоку Америки.