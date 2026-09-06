Нова тристороння зустріч України, США та РФ, мирний пакет Трампа і «значний прогрес» у Москві. Заяви Віткоффа, Кушнера і Зеленського

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Під час пресконференції спецпосланців США Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа з президентом Володимиром Зеленським сторони заявили про нову тристоронню зустріч України, США та РФ, мирний пакет президента Дональда Трампа і «значний прогрес» на перемовинах у Москві.

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Про тристоронню зустріч США, України та РФ можуть оголосити найближчим часом, заявив Віткофф. За його словами, під час переговорів у Москві американська сторона досягла «значного прогресу» та почула нові ідеї, які привезла до Києва.

Кушнер заявив, що Трамп доручив їм з Віткоффом сформувати мирний пакет для завершення війни. Крім Кушнера та Віткоффа, над цим пакетом також працює віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо.

Водночас Зеленський заявив, що наступного тижня Україна, США та Європа обговорять нові ідеї щодо завершення війни в США, Європі чи Києві. Також Зеленський каже, що Україна обговорила всі важливі питання з посланцями Трампа, зокрема питання гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський зауважив, що 67 українських компаній працюють над масовим збиттям реактивних дронів. Близько пʼяти з них уже продемонстрували результат.