Офіс генпрокурора прокоментував обшуки в межах операції «Карфаген» і заявив, що перевірить дії детективів НАБУ

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Офіс генерального прокурора заявив, що під час обшуків детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосуються справи про можливе «кришування» шахрайських кол-центрів.

Про це йдеться в заяві пресслужби відомства.

Там кажуть, що близько півночі 5 вересня детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях генерального прокурора, його першої заступниці та інших працівників ОГП.

Водночас у відомстві вважають, що НАБУ могло вийти за межі дозволених судом слідчих дій. Під час обшуків, за твердженням Офісу генпрокурора, детективи отримали доступ не лише до матеріалів справи, у межах якої проводили слідчі дії, але й до документів інших кримінальних проваджень — зокрема про можливі протиправні дії працівників НАБУ і САП та людей, повʼязаних із керівництвом САП.

В ОГП заявили, що тепер мають встановити, чи охоплювався такий доступ судовими дозволами та чи детектвии не вилучили або скопіювали ці матеріали.

«Окремі питання виникають і після аналізу судових ухвал, якими обґрунтовувалися слідчі дії щодо керівництва ОГП», — додали у відомстві.

Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що не заперечують право НАБУ розслідувати можливу причетність їхнього працівника до схеми з шахрайськими кол-центрами. Щодо нього вже розпочали службове розслідування та вирішують питання про звільнення.

Окремо ОГП поставив під сумнів обґрунтованість обшуків у генпрокурора Руслана Кравченка. Там стверджують, що наведені в судовій ухвалі розмови стосуються побутових питань, зокрема «темної плитки», встановлення сигналізації та внутрішніх датчиків. Прямих даних про те, що Кравченко сприяв роботі кол-центрів, отримував від них кошти чи попереджав про слідчі дії, мовляв, у цих матеріалах немає.

Що стосується першої заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко, ОГП зазначає, що наведені в ухвалі розмови стосуються координації слідчих дій щодо кол-центрів. На думку прокуратури, обговорення підготовки обшуків надалі використали як один з аргументів версії про можливе сприяння цим самим кол-центрам.

Тобто, за версією ОГП, Вдовиченко говорила про кол-центри не для того, щоб координувати їхню роботу, а для того, щоб протидіяти їм.

В ОГП наголосили, що всі факти можливої протиправної діяльності працівників прокуратури мають розслідуватися, але водночас слідчі дії НАБУ, САП та інших правоохоронних органів повинні проводитися виключно в межах закону і судових дозволів.

«Можливе перевищення меж законного доступу до матеріалів кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета обшуку, буде ретельно перевірено в межах кримінального провадження. Кожна встановлена обставина отримає належну правову оцінку», — констатували в ОГП.