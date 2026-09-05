Путін наказав протягом трьох діб не бити по Києву. Усе через візит представників Трампа

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kremlin.ru

Путін наказав не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб, починаючи з опівночі 6 вересня.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, цитують російські медіа.

За його словами, це повʼязано з «підготовкою та проведенням контактів американських переговорників» в українській столиці.

Сьогодні спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прилетіли до Москви, де мають зустрітися з Путіним. Президент Володимир Зеленський напередодні заявляв, що з боку України не буде ударів по РФ і закликав Росію теж припинити удари на цей час.

Водночас у ніч проти 5 вересня Росія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками.