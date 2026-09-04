Буданов: Умови для припинення вогню, ймовірно, сформуються не раніше весни

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Юлія Вебер / «Бабель»

Переговори про завершення війни Росії проти України можуть відновитися наприкінці вересня. Водночас реальні умови для припинення вогню, ймовірно, сформуються не раніше весни.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times.

За словами Буданова, новий раунд переговорів очікується через кілька днів після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США. Початком нового раунду консультацій може стати візит до Києва представників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Також Буданов розповів, що під час попереднього раунду переговорів у лютому Росія несподівано запропонувала українській делегації приїхати до Москви та продовжити консультації там. Це могло дати можливість зустрітися особисто з Путіним.

Водночас для української делегації така поїздка була ризикованою. Буданов перебуває в розшуку в Росії за звинуваченнями у тероризмі, висунутими ще під час його роботи головою військової розвідки. Зрештою українська делегація до Москви не поїхала, а переговори зупинилися.

Керівник ОП вважає, що зараз Росія та Україна перебувають у періоді ескалації, намагаючись покращити свої позиції перед можливими домовленостями. Попри це він виступає за продовження переговорів навіть під час бойових дій.

За даними NYT, в українській владі є різні погляди на переговори. Частина посадовців виступають за пошук домовленостей, щоб уникнути подальших втрат, тоді як інші побоюються, що значні поступки можуть негативно вплинути на українську армію та суспільство.

Буданов заявив, що неодноразово спілкувався з начальником російської військової розвідки Ігорем Костюковим. Вони вперше проводили переговори у 2022 році за посередництва Туреччини. Тоді йшлося, зокрема, про відкриття чорноморських маршрутів для експорту українського зерна.