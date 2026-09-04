Російський дрон влучив у будівлю СБУ в Києві — прямо в кабінет керівника спецслужби
- Автор:
- Ольга Березюк
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Росіяни вдарили дроном по будівлі СБУ в Києві — його направили просто в кабінет керівника спецслужби.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що всім, хто постраждав, нададуть необхідну допомогу. Скільки людей постраждало — він не уточнив.
Зеленський доручив голові СБУ Олександру Покладу дзеркально відповісти росіянам на цей удар.
Перед цим міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі внаслідок падіння дрона на дах нежитлової будівлі виникла пожежа. Зараз відомо про пʼятьох постраждалих, чотирьох з них госпіталізували.