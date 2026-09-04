Тіло воєнного злочинця Ратко Младича повернули до Сербії урядовим літаком. Це може загрожувати вступу країни до ЄС

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Тіло колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича, який минулого тижня помер у в’язниці в Гаазі, доправили урядовим літаком до Белграда.

Про це пише Reuters.

Урядовий літак із труною Младича приземлився в аеропорту Белграда ввечері 3 вересня. Труну, накриту прапором Сербії, супроводжували син і онука Младича, а також міністр юстиції країни Ненад Вуїч. Далі тіло доправлять до військового госпіталю, де проведуть розтин.

Один із сербських міністрів сказав Reuters, що Младичу влаштують великий державний похорон. Сербські медіа пишуть, що церемонія прощання відбудеться в суботу, 5 вересня, у центрі столиці, а поховають Младича поруч із донькою на кладовищі в понеділок.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що очікує «десятки тисяч людей» на похованні Младича.

Європейський Союз уже попередив Сербію про можливі наслідки. Комісарка ЄС із питань розширення Марта Кос заявила, що прославляння Младича як воєнного злочинця суперечить європейським цінностям.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловився ще жорсткіше: якщо Сербія організує Младичу державний похорон, це може «закрити двері» країні до ЄС.

Наразі обставини смерті Младича розслідує механізм ООН у Гаазі, який веде залишкові справи трибуналу щодо колишньої Югославії. Це стандартна процедура, коли увʼязнені помирають в ізоляторі ООН. Коли оприлюднять результати — поки невідомо.

Младич протягом останніх років мав проблеми зі здоров’ям і перед смертю перебував під наглядом лікарів у тюремному госпіталі.

Хто такий Ратко Младич

Младич помер 27 серпня 2026 року у віці 84 років. Він відбував довічне покарання за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні під час Боснійської війни у 1992–1995 роках. Тоді він керував головним штабом війська Республіки Сербської — самопроголошеної республіки на території Боснії та Герцеговини.

У 2017 році Міжнародний трибунал ООН у справах колишньої Югославії визнав винним Младича, зокрема, у геноциді через його роль у Сребреницькій різанині 1995 року — тоді боснійські серби вбили близько 8 тисяч боснійських мусульман. Також Младича визнали винним у злочинах під час 43-місячної облоги Сараєва, яка забрала життя близько 10 тисяч людей.

Попри це, у Сербії та в автономній Республіці Сербській у складі Боснії і Герцеговини Младич залишався популярною фігурою.